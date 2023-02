Policier tué à Schaerbeek : l’attaque considérée comme terroriste pour accélérer l’aide aux victimes

L’attentat contre deux agents de la zone de police de Bruxelles-Nord survenu le 10 novembre dernier à Schaerbeek, au cours duquel le policier Thomas Monjoie a été tué et son collègue grièvement blessé, sera soumis aux mêmes règles en termes d’aide aux victimes et aux proches survivants que celles qui s’appliquent aux actes de terrorisme.

Un arrêté royal du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a été approuvé vendredi dernier dans ce sens par le Conseil des ministres. Les victimes et leurs proches survivants recevront une indemnisation plus rapide sans devoir attendre l’issue du procès. Cette décision n’a aucun lien avec la procédure judiciaire.

En novembre dernier, le policier Thomas Monjoie a été tué lors d’une attaque au couteau à Schaerbeek. Un deuxième policier a été blessé.

“Quiconque s’en prend aux policiers en raison de leur fonction s’en prend à l’ensemble de notre société. Il est donc de notre devoir, en tant que société, de faire preuve de solidarité avec les victimes, leurs familles et leurs proches survivants. Cette décision permettra à ceux-ci de bénéficier plus rapidement d’une aide financière, indépendamment du fait qu’il y ait un verdict, que l’auteur soit en mesure ou non d’assumer les frais et du résultat de l’enquête judiciaire“, a commenté mercredi le ministre de la Justice, par voie de communiqué.

Les victimes et les proches survivants pourront ainsi faire appel plus rapidement à l’intervention globale de la Commission d’aide financière aux victimes d’actes de violence délibérés et aux sauveteurs occasionnels, sans attendre l’issue de la procédure pénale.

