Plusieurs rues fermées à la circulation pour le réveillon du Nouvel An

Afin de célébrer la nouvelle année et s’assurer du bon déroulé des festivités, dont le traditionnel feu d’artifice tiré à minuit depuis la place des Palais, certaines rues de la capitale seront fermées à la circulation pour le réveillon, a informé jeudi la police de Bruxelles-Capitale/ Ixelles.

Les spectateurs et spectatrices sont invités à se présenter, le plus tôt possible, dans l’une des quatre zones prévues à cet effet – et dont l’accès se fera à pied. Le public pourra assister aux festivités dans la zone A (place des Palais, avec un accès par la rue Royale), B (place du Trône, en y accédant par la porte de Namur et le boulevard du Régent), C (le parc royal, via la rue Royale ou la rue de la Loi) ou D (la rue Ducale entre la rue Zinner et la rue Lambermont, avec un accès rue de la Loi).

Plusieurs rues seront par ailleurs fermées à la circulation le 31 décembre, à savoir la place des Palais, dès 14h00, ainsi que la rue Ducale (entre la rue de la Loi et le boulevard du Régent), dès 20h00.

À partir de 21h00, la rue Royale (entre rue de la Loi et place Royale), le boulevard du Régent (entre les rues Lambermont et Ducale) et la rue de la Pépinière (entre la rue de Namur et la place du Trône) seront également bloqués.

Dès 23h00, la circulation sera par ailleurs interdite sur l’avenue des Arts entre la rue du Luxembourg et la rue Belliard, au même titre que la rue Montoyer, à partir de la rue du Commerce jusqu’à l’avenue des Arts. “Pour vous rendre ou vous déplacer à Bruxelles le soir de la Saint-Sylvestre, nous vous conseillons fortement de ne pas venir en voiture et d’emprunter les transports en commun”, insiste la police.

Les détails des recommandations de la police

Une interdiction de feux d’artifice sur la totalité de la Région de Bruxelles-Capitale est d’application du 15ndécembre 2023 jusqu’au 3 janvier 2024 inclus pour les particuliers. Cette mesure vise l’interdiction, dans l’espace public, de la possession, le transport, l’exposition, l’utilisation et tout acte préparatoire à l’allumage de matériel pyrotechnique. Toute pièce d’artifice retrouvée en possession d’un particulier sera saisie ;

Les bouteilles ou tout autre objet en verre ainsi que les cannettes seront interdits et confisqués sur les sites Grand Place, Parc de Bruxelles et place des Palais. En effet, ces derniers pourraient être sources de blessure(s) tant à titre individuel que pour les autres participants aux festivités de la Saint-Sylvestre

Il est demandé à la population de ne pas emporter sac ou autre bagage ;

Toujours pour des raisons de prudence, il vous est également demandé de laisser à domicile vos animaux de compagnie, et ce qu’importe la taille de l’animal concerné. En effet, la présence d’une foule massive et de bruits vifs pourraient provoquer chez votre chien un sentiment de peur ou de stress qui le s’enfuir ;

Il est demandé aux personnes qui vont réveillonner sur les sites des festivités de suivre rigoureusement les consignes et instructions des services de police et de secours ainsi que du personnel prévu pour encadrer les réjouissances du passage à l’an neuf ;

Dans la même lignée, respectez et facilitez les éventuels contrôles opérés. Ceux-ci ont pour unique but d’assurer la sécurité de tout un chacun ainsi que le bon déroulement de la fête ;

Ne prenez pas le volant si vous avez bu. Nombre de solutions alternatives dont l’usage des transports en commun vous permettront de regagner votre domicile en toute sécurité et de protéger les autres usagers de la route ;

Enfin, tenez compte de la foule attendue et partez bien à temps.



