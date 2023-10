Plusieurs opérations de police menées dans le Quartier Nord

La Zone de Police Bruxelles Nord poursuit son effort afin de sécuriser le Quartier Nord et d’améliorer le sentiment de sécurité autour de la Gare du Nord. Plusieurs actions ont été menées via, notamment, la Task Force mise en place avec le soutien du Parquet de Bruxelles. Elle vise les auteurs multirécidivistes de vols avec violence et de vente de stupéfiants et de médicaments. Des patrouilles de sécurisation, notamment avec l’appui de la Police Fédérale, et des opérations de contrôles de plus grande envergure sont également sur le terrain.

Depuis la mi-septembre, la Task Force a saisi près de 846 pilules de médicaments, plus particulièrement 545 pilules de Lyrica et 216 pilules de Rivotril, ainsi que 92 pilules d’Ecstasy. 32 suspects ont été arrêtés, dont 11 ont été mis à disposition du Parquet de Bruxelles. Un d’entre eux a reçu une citation directe et comparaîtra le 27 octobre devant le tribunal. 3 d’entre eux ont été présentés devant un Juge d’instruction qui a délivré 1 mandat d’arrêt. 7 autres personnes ont été libérées. Ces dossiers font toujours l’objet d’une enquête. Lors de l’opération, une personne a été arrêtée et mise à la disposition du parquet de Flandre orientale car elle était signalée pour des faits commis sur son territoire.

26 personnes en centre fermé

Ces résultats s’ajoutent aux opérations de plus grande envergure organisées dans le quartier. C’est ainsi que la Zone de Police Bruxelles Nord a également organisé, depuis mi-juillet, quatre opérations de contrôle des personnes se trouvant autour de la Gare du Nord. Ces opérations de contrôle se sont déroulées en partenariat avec la Police Fédérale, Securail ainsi que l’Office des Étrangers. En tout, lors de ces quatre opérations, environ 250 personnes ont été contrôlées par le dispositif policier mis en place dans le quartier. 111 d’entre elles ont été privées de liberté administrativement soit pour troubles à l’ordre public, soit car ces personnes n’étaient pas en possession d’un titre de séjour valable. À l’issue de la durée légale de privation de liberté, 26 personnes se sont vu imposer un placement en centre fermé par l’Office des étrangers. De telles opérations de contrôle sont organisées régulièrement par la Police Locale PolBruNo dans le but de sécuriser le quartier ainsi que d’augmenter le sentiment de sécurité grâce à une présence policière visible. Mais également afin que les services de police puissent identifier à plus grande échelle les personnes se situant sur leur territoire.

À côté de ces opérations de contrôle et de l’action de la Task Force, la Zone de Police Bruxelles Nord organise, en plus du travail routinier, des patrouilles de sécurisation du quartier ainsi que des opérations de contrôle des commerces et des débits de boissons. Cela s’inscrit dans une approche globale menée par les communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode, ainsi qu’avec les partenaires de la Zone de Police Bruxelles Nord dans le Quartier Nord. Les équipes PolBruNo restent présentes sur l’ensemble du territoire et sur ses trois communes, Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere.