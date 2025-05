Plusieurs infractions constatées dans des entreprises à Brussels Airport et Brucargo

Les services de l’inspection sociale ont mené vendredi dernier une opération de contrôle auprès de soixante entreprises actives à et à proximité de Brussels Airport et de Brucargo, a indiqué mardi le parquet de Hal-Vilvorde. Plusieurs infractions ont été constatées, principalement pour du travail non-déclaré, parfois en combinaison avec une fraude aux prestations sociales.

Cette action a été menée par les services d’inspection de l’Onem, de l’ONSS, de l’Inspection du travail et de l’Inami, assistés par des agents de la police aéronautique et de la police de la zone KASTZE (Kampenhout – Steenokkerzeel – Zemst). Au total, 221 personnes, actives dans 6 entreprises, ont été inspectées. Il s’agit d’entreprises de logistique, de transport, de livraison, de nettoyage et de sécurité. Les violations suivantes ont été identifiées: travail non-déclaré, parfois en combinaison avec une fraude aux allocations de chômage ou de maladie, infractions au travail à temps partiel, possession de badges de sécurité non valides, infractions au travail des étudiants et flexijobs, et infractions au chômage, précise le parquet.

Les infractions les plus graves et les plus nombreuses ont été commises par des employés travaillant pour une entreprise de livraison de colis. Il s’agissait principalement de travail non-déclaré, avec parfois une fraude aux prestations sociales. Des procès-verbaux ont été dressés pour chacune des infractions relevées.

