Plusieurs communes impactées par la grève à Bruxelles-Propreté

Bruxelles-Propreté fait le point ce lundi sur l’impact de la journée de grève nationale. La collecte des déchets a été perturbée dans plusieurs communes et deux Recypark sont restés fermés.

L’action nationale organisée à l’appel de plusieurs organisations syndicales ont perturbé la collecte des sacs poubelles résiduels (blancs) dans certaines communes bruxelloises. Bruxelles-Propreté indique que Saint-Gilles, Anderlecht et Ixelles ont rencontré des problèmes, à l’instar du quartier Louise.

Le ramassage des sacs bleus “a été plus significativement perturbé et, en particulier, dans les communes d’Anderlecht et du côté de la Ville de Bruxelles (Laeken et quartier autour du canal), précise l’agence qui ajoute que des tournées de rattrapage des sacs blancs et bleus ont été organisées dès cet après-midi “en fonction des moyens humains disponibles”.

Les effets de la grève pourraient encore se faire sentir demain alerte Bruxelles-Propreté. Cette action s’est également élargie aux Recypark, les antennes “Buda” et “Sud” sont restées fermées. L’agence conseille aux usagers de se tenir informés de l’évolution de la situation via son site internet ou sa page Facebook.

