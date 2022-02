Plusieurs centaines de places de parking désormais inaccessibles autour de la basilique de Koekelberg

La commune de Ganshoren dit ne pas avoir été concertée quant à ce changement et le regrette.

Environ 400 places qui étaient utilisées pour du parking situées autour de la basilique de Koekelberg sont désormais inaccessibles à la suite de l’installation de blocs de pierres, indiquent ce lundi nos confrères de la Capitale. “Le collège a reçu un P.V. d’infraction concernant l’ensemble des parkings entourant la basilique“, indique l’échevine ganshorenoise de la Mobilité Magali Cornelissen. Elle explique qu’Urban Brussels ne souhaite conserver qu’un seul des espaces utilisés comme parking autour de l’édifice religieux. Selon elle, il ne reste que 200 places accessibles aux voitures sur 600. “C’est aberrant quand on sait qu’un office réunit entre 800 et 1.000 personnes chaque dimanche. Et c’est sans compter les nombreux concerts et expositions qui s’y déroulent. L’exigence de la Région bruxelloise est totalement inattendue, surprenante et pas du tout concertée.” Elle estime aussi que cette décision aura des implications sur tout le stationnement dans le nord-ouest de Bruxelles.

Si le parking est considéré comme illégal, l’édile compte bien régulariser la situation. Elle indique que ces espaces utilisés pour le parking – et gérés par Bruxelles Environnement – sont en fait soumis à des permis d’environnement et qu’il faut demander un renouvellement… ce qu’ignorait le rectorat de la basilique.

Rédaction, image Google Maps

■ Interview de Bernard Denuit, Yannick Vangansbeeck et Laszlo Ryelandt