Plusieurs centaines de personnes manifestent contre le fascisme

Plusieurs centaines de personnes ont participé, samedi à Bruxelles, à une manifestation contre le fascisme et l’extrême-droite.

La manifestation organisée entre autres par Action Antifasciste Bruxelles (AFA BXL) et le collectif pour la régularisation collective des sans-papiers Opération Régularisation, veut prendre position contre la montée de l’extrême droite à la veille des élections fédérales, régionales et européennes en Belgique et en Europe.

“Les hommes politiques belges et européens dérivent de plus en plus vers l’extrême droite et les politiques racistes sont devenues une norme inacceptable“, expliquent les organisations.

“Nous exigeons la régularisation de toutes les personnes sans papiers sur la base de critères clairs et permanents. Nous plaçons la liberté de mouvement de chacun au centre et condamnons la détention, l’expulsion et la criminalisation des personnes en migration.”

“En tant qu’antifascistes, il est temps de s’organiser, de se rassembler et de s’unir“, affirment les manifestants. “Nous nous opposerons à la vague fasciste qui déferle sur le continent européen. Pendant que l’extrême-droite prend d’assaut les parlements, nous envahissons les rues“.

Belga – Images : BX1