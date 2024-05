Plus légers, ergonomiques et pratiques: voici les nouveaux gilets pare-balles de la police de Bruxelles-Ixelles

La zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles se dote de nouveaux gilets pare-balles. Les anciens étaient trop lourds, ils vont donc être remplacés par un modèle plus léger et ergonomique, qui a été dévoilé ce vendredi.

“Il était grand temps d’avoir de nouveaux gilets”, justifie le chef de corps Michel Goovaerts. “Les gilets actuels sont trop lourds et provoquent souvent des problèmes de dos. Dès lors, nous avons opté pour un matériel balistique plus souple, et de ce fait, les nouveaux gilets sont beaucoup plus légers et ergonomiques“, explique-t-il dans le communiqué.

Dans les prochains mois, les Bruxellois verront de plus en plus ces nouveaux modèles sur les policiers de la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles. Les premières commandes ont été passées en 2023, les premières livraisons viennent d’arriver.

En plus du poids et du confort, ces gilets pare-balles bénéficient aussi de nouveaux accessoires, comme les pochettes pour ranger le chargeur de pistolet, le spray au poivre et les menottes. La radio et la bodycam peuvent également être attachées au gilet, pour réduire le poids de la ceinture. Ce nouveau matériel est d’ailleurs aussi anti-couteau.

M.D. – Photo : PolBru