Plus d’un Bruxellois sur deux dit avoir difficile à joindre les deux bouts

Environ 5 000 Belges âgés de 16 à 74 ans ont été interrogés sur leur situation financière et leur bien-être.

Statbel, l’office belge de statistiques, a présenté ce mardi les résultats de son enquête trimestrielle sur le bien-être personnel et les conditions de vie des Belges. Près d’un Belge sur deux (46,7%) a déclaré avoir rencontré des difficultés à joindre les deux bouts lors du 4e trimestre de 2022, contre 35,7% le trimestre précédent. Le nombre de Belges en difficulté financière a augmenté de manière constante ces derniers trimestres.

Statbel souligne de nettes différences en fonction de la tranche de revenus : les Belges du premier quintile (68,5%), qui ont les revenus les plus faibles, ont nettement plus de difficultés que ceux du cinquième quintile, qui ont les revenus les plus élevés (21,6%). Ces derniers n’échappent cependant pas au phénomène : 21,6% d’entre eux indiquaient avoir du mal à joindre les deux bouts au quatrième trimestre, contre 13,3% au précédent trimestre.

Les chiffres sont encore plus marquants en Région bruxelloise : plus d’un Bruxellois sur deux dit avoir des difficultés à joindre les deux bouts (55,5%), alors qu’ils étaient 44,6% au trimestre précédent. Toujours selon l’étude de Statbel, plus de 12% des Bruxellois disent se sentir “tout le temps” ou “la plupart du temps” seuls. Soit le plus haut taux de toutes les Régions du pays. Et toujours au quatrième trimestre de 2022, ils sont moins d’un Bruxellois sur deux à se dire “tout le temps” ou “la plupart du temps” heureux dans leur vie. Alors qu’ils étaient plus de 61% à émettre cet avis au trimestre précédent.

Enfin, concernant le niveau de satisfaction de leur vie en général, les Belges sont moins d’un sur cinq à se déclarer très satisfait de leur vie. En Région bruxelloise, ils sont à peine 10,3%, soit 7% de moins qu’au trimestre précédent.

