Plus de 757 millions d’avoirs dormants pour les Belges fin 2024

Tout citoyen peut vérifier via myminfin.be s’il a oublié de l’argent quelque part.

Les Belges disposaient de 757,3 millions d’euros sur des comptes dormants à la fin de l’année dernière, soit 70,4 millions de plus qu’au début 2024, selon les chiffres du SPF Finances.

Les soldes dormants sont des comptes bancaires ou des contrats d’assurance avec lesquels aucune transaction n’a été enregistrée au cours des dernières années et pour lesquels l’activité entre le titulaire ou l’ayant droit (par exemple, un héritier) et l’institution financière est nulle. Il s’agit par exemple de comptes que les grands-parents ont ouverts pour leurs petits-enfants mais dont ils ne les ont jamais informés. Ces fonds sont transférés au gouvernement – en particulier à la Caisse des dépôts et consignations du SPF Finances – en attendant d’être réclamés par les ayants droit.

Ils ont 30 ans pour le faire, sinon les fonds finissent dans la caisse de l’État. Fin 2024, il y avait un total de 602,3 millions d’euros (soit 551.562 dossiers) sur des comptes dormants et 155 millions d’euros dans des contrats d’assurances (98.874 dossiers). L’an dernier, le SPF Finances a traité 3.724 dossiers et remboursé un total de 14,8 millions d’euros, a-t-il indiqué. Tout citoyen peut vérifier via myminfin.be s’il a oublié de l’argent quelque part. Les soldes peuvent également être récupérés numériquement via l’application e-DEPO.

Belga – Photo : Belga