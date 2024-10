Plus de 200 manifestants appellent l’UE à mettre fin aux subventions des énergies fossiles

Plus de 200 personnes, selon les chiffres de la police bruxelloise, ont défilé samedi après-midi dans les rues de la capitale pour appeler l’Union européenne (UE) à mettre fin aux subventions des combustibles fossiles, ceux-ci étant en grande partie responsables du réchauffement climatique.

Dès 14h00, le cortège a démarré de la place du Luxembourg avant de se diriger vers Mérode, où se tenait une assemblée populaire sur la justice climatique, rassemblant scientifiques, activistes, réfugiés, agriculteurs et autres travailleurs. Pendant cette réunion citoyenne, les participants ont tous témoigné de l’impact du changement climatique et de l’exploitation des combustibles fossiles sur leurs communautés. “Il ne s’agit plus là d’une peur abstraite, mais d’une réalité bien concrète. Entre les sécheresses, les inondations, ou la récente tempête Boris, le changement climatique tue chaque année de plus en plus de gens en Europe et ailleurs”, a rappelé l’un des porte-paroles d’Extinction Rébellion Belgique, Dominik Kulczynski.

Pointant l’incohérence entre la signature de traités internationaux “ambitieux” comme l’Accord de Paris et le maintien des financements européens aux entreprises d’énergies fossiles, le porte-parole a appelé les pays membres à s’engager en faveur d’une action climatique “efficace”. “C’est pourquoi nous demandons la création d’assemblées citoyennes contraignantes. Les initiatives de démocratie participative ont déjà montré que les citoyennes et citoyens tirés au sort et informés par des scientifiques sont bien plus à même de représenter les intérêts de la société, à la différence de certains politiciens carriéristes qui ne pensent qu’à gagner des voix et à protéger les intérêts d’une minorité de riches actionnaires”, a insisté Dominik Kulczynski.

Au même moment, une action de désobéissance civile abondant dans ce sens avait lieu à Bruxelles, au cours de laquelle 150 activistes – dont la Suédoise Greta Thunberg – ont bloqué le boulevard du Jardin du Botanique avant d’être embarqués par la police.

