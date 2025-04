Le site culturel de la Roseraie est menacé, la commune de Saint-Gilles cherche des solutions

Alors que celui-ci appartient à Saint-Gilles, il se situe à Uccle et accueille depuis de nombreuses années des artistes en tout genre : arts du cirque, art de rue, théâtre et jeune public.

Le site culturel de la Roseraie est menacé. “Pour nous, c’est un lieu incontournable et indispensable pour les artistes de cirque. Il y a très peu de lieu où on peut répéter”, s’inquiète une artiste.

Si le bâtiment est vétuste et doit être rénové, les travaux devaient débuter le mois dernier pour se terminer en juin 2026 avec un subside européen de 2 millions d’euros, mais les choses ne se passent pas comme prévu. “Le temps de faire les études a pris plus de temps que prévu, et il y a un moment où le temps est trop court”, regrette la directrice du lieu. Ainsi, la Commune a fait une demande à la Fédération Wallonie Bruxelles pour avoir une prolongation, mais cela ne semble pas possible. En parallèle, le budget gonfle et atteint désormais 5 millions d’euros, à payer donc, par la commune de Saint-Gilles seule.

Le bourgmestre, Jean Spinette (PS) appelle Uccle, la commune voisine où est situé la Roseraie à soutenir financièrement le projet. “Nous on l’aime ce projet, des enfants dans un espace vert, des artistes qui s’éclatent. C’est tout Saint-Gilles, même à Uccle”.

Le site de la Roseraie accueille chaque année plus de 200 projets menés par plus de 600 artistes.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Gauthier Flahaut et Laurence Paciarelli