Plus de 2 300 morts après un séisme en Turquie et Syrie : la communauté kurde en Belgique se mobilise

Le bilan du tremblement de terre est extrêmement lourd et risque encore de s’aggraver. Au moins 2 300 personnes ont perdu la vie et des milliers d’autres blessées dans le plus violent séisme qui a frappé lundi la Turquie et la Syrie depuis près d’un siècle.

Partout dans le monde, de nombreux pays proposent leur aide, dont la Belgique. Et à Bruxelles, le Congrès national du Kurdistan se mobilise aussi, tout comme les communes.

■ Michel Geyer et Charles Carpreau, en direct dans Le 18h

Hommage aux victimes à Schaerbeek et Saint-Josse

Les communes bruxelloises de Schaerbeek et de Saint-Josse ont décidé de mettre les drapeaux des deux pays en berne. Dans la commune de Schaerbeek, l’idée d’un registre de condoléances à l’entrée de la maison communale sera en outre discutée mardi en préliminaire du conseil communal, a indiqué le cabinet de la bourgmestre faisant fonction, Cécile Jodogne (DéFi). Des messages de condoléances ont par ailleurs été envoyés au consulat et à l’ambassade de Turquie, a précisé le cabinet.

À Saint-Josse, un registre de condoléances est accessible à la maison communale depuis ce lundi. “Dans ces moments tragiques, nous pensons aux victimes et à leurs proches. Je présente mes condoléances à la Turquie et à la Syrie“, a déclaré le bourgmestre Emir Kir dans un communiqué. À l’instar de la commune voisine, les drapeaux turc et syrien ont été mis en berne à la maison communale.

Plus de 800 personnes ont été tuées et 2.280 blessées en Syrie par un puissant séisme de magnitude 7,8 dans la nuit de dimanche à lundi, suivi dans la matinée par une très forte réplique de magnitude de 7,5. Le tremblement de terre a également fait plus de 1.000 morts dans le sud-est de la Turquie et le bilan risque de s’alourdir, de nombreuses personnes restant piégées sous les décombres.