Plus de 18.000 tickets vendus pour les 10 jours des Nuits Botaniques

Plus de 18.000 tickets ont été écoulés pour les 10 jours des Nuits Botaniques, ont fait savoir les organisateurs dans un communiqué lundi. L’événement a animé une partie de la capitale du 15 au 25 mai.

L’an dernier, ils étaient 27.000 à s’être laissés tenter par l’événement. Mais pour cette nouvelle édition, les organisateurs avaient changé leur modèle économique. Ils avaient décidé d’opter pour un ticket un peu plus cher, mais avec un accès à toutes les scènes. “Changer une formule, et une formule vieille de plus de trente ans, bien établie, qui a fait le bonheur des publics et des agents, c’est toujours une gageure. Ici, le pari semble réussi. Le public apprécie la formule. Les artistes également”, peut-on lire dans le communiqué.

Le premier week-end, les fans et autres curieux ont notamment pu assister au retour d’Osees et The Jesus Lizard, le show très attendu de Michelle Gurevich et une première édition métal d’Obsidian Dust. L’événement a aussi permis d’écouter Azealia Banks et Alabaster DePlume, ou encore les révélations telles que Theodora, Yoa et Miki, parmi d’autres découvertes comme Jacob Alon, Lella Fadda, mark william lewis, Ellis D, SLAG, Ralphie Choo, Adés The Planet, Green Milk From The Planet Orange et Moin. Le dernier week-end, des artistes comme Greentea Peng et Stereolab ont clôturé le festival.

