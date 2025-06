Incendie dans un hangar vide à Bruxelles, les riverains appelés à fermer leurs fenêtres

Un incendie dans un hangar abandonné s’est déclaré vendredi après-midi à Bruxelles, ont indiqué les pompiers bruxellois. À priori, aucun blessé n’est à déplorer.

Les pompiers recommandent toutefois aux riverains vivant dans les environs de garder portes et fenêtres fermées.

Les pompiers sont intervenus vers 16h30 pour cet incendie survenu dans un hangar vide et abandonné dans un zoning industriel situé sur le boulevard International, à Anderlecht, non loin du canal de Bruxelles – engendrant un important panache de fumée noire. “L’extinction est en cours avec trois lances basse pression” a précisé le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, peu après le début de l’intervention. Aucun blessé n’est à déplorer. Les riverains vivant aux alentours sont appelés à garder leurs portes et leurs fenêtres fermées.

L’origine du sinistre reste à déterminer. Un véhicule de commandement, deux autopompes, deux auto-échelles, deux camions-citernes, ou encore un petit canon à eau ont été dépêchés sur place, au même titre que Vivaqua et la zone de police Bruxelles-Midi.