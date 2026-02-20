 Aller au contenu principal
Plus de 100 étudiants célèbrent la restauration du Conservatoire Royal

Ce vendredi soir, le Bozar accueille la troisième édition de l’Orchestre Symphonique Conservamus. Réunissant plus de 100 de jeunes musiciens issus des deux Conservatoires royaux de Bruxelles, l’orchestre explore deux œuvres majeures du répertoire symphonique, sous la direction du chef d’orchestre de renommée internationale Nicolás Pasquet.

Depuis sa création en 2023, l’Orchestre symphonique Conservamus s’impose comme un pont inspirant entre le Koninklijk Conservatorium Brussel et le Conservatoire royal de Bruxelles. L’ensemble réunit sur une même scène de jeunes musiciens d’exception issus des deux institutions, leur offrant l’expérience du grand format orchestral.

■Reportage de Simon Breem 

