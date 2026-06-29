Philippe Close prône le dialogue pour prévenir les incidents lors des manifs

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), a annoncé lundi vouloir chercher des solutions conjointes pour prévenir les incidents lors des manifestations tout en garantissant le maintien de l’ordre.

Il était interpellé au conseil communal par un citoyen dénonçant un usage disproportionné de la force par la police depuis 2021, signalant au passage le cas d’un agent arborant un insigne lié à l’extrême droite.

Tout en défendant l’action proportionnée de ses agents et en condamnant les violences des “casseurs”, Philippe Close a reconnu que la gestion de l’ordre public devenait de plus en plus complexe. La capitale enregistre jusqu’à 1.200 manifestations par an, avec des organisateurs qui refusent de plus en plus d’introduire des demandes d’autorisation ou de dialoguer avec la police, a-t-il fait valoir.

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Pour réduire ces incidents au minimum, le bourgmestre plaide le dialogue. Il s’est récemment entretenu avec Amnesty International. Il souhaite également mettre en place un meilleur encadrement pour certains événements à risque, à l’image du “Carnaval Sauvage” des Marolles, où un pompier a été blessé en mars dernier.

Belga