Phenix, Too Good To Go : ces applications qui luttent contre le gaspillage alimentaire

75.000, c’est le nombre de repas qui n’ont pas été jetés à la poubelle depuis juin 2021 grâce à l’application Phenix. Cela représente 127.000 kg de CO2, soit l’équivalent de 1.270 vols de Bruxelles à New York.

Disponible à Bruxelles depuis juin 2021, l’application Phenix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire, propose aux consommateurs d’acheter des produits invendus dans les supermarchés locaux, les restaurants ou les épiceries ou encore les boulangerie.

À la boulangerie des Tanneurs par exemple, 500 repas ont pu être sauvés. Cela permet “de ne pas perdre de l’argent et nous apporte de nouveaux clients“, explique Christophe Doseray dans un communiqué envoyé par la plateforme.

Depuis son lancement, l’application a pu “sauver” 75.000 repas de la poubelle à Bruxelles. Les utilisateurs peuvent également voir la quantité de CO2 qu’ils ont évité. “Avec notre application, nous ne souhaitons pas seulement lutter contre le gaspillage alimentaire, nous voulons aussi accroître le pouvoir d’achat des consommateurs. L’application a clairement du succès, avec déjà 35.000 utilisateurs Phenix à Bruxelles“, selon Amaury Le Mintier, manager chez Phenix Belgique.

Pour la plateforme française, l’objectif est maintenant d’économiser 100.000 repas dans la Région bruxelloise.

Un million de repas

Des plateformes de ce genre, il en existe d’autres dans la capitale. La plus importante et la plus connue étant Too Good To Go (1,9 million d’utilisateurs en Belgique). Arrivée sur le marché bruxellois à l’été 2018, l’application mobile danoise est aujourd’hui fière de pouvoir annoncer que plus d’un million de repas (1.044.000) ont déjà été vendus aux Bruxellois depuis son lancement.

Plus de 1.400 restaurateurs et commerçants bruxellois y vendent leurs invendus du jour à un prix avantageux. En 2021, ce ne sont pas moins de 391.000 repas qui ont peu être “sauvés”.

Y. Mo. et A.V. – Photo : Phenix