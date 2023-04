Patrick atteint de la maladie de Parkinson, s’apprête à réaliser un triathlon

L’homme âgé de 58 ans souffre de la maladie de Parkinson depuis 18 ans et “il refuse de rendre les armes”

Pour rappel, le triathlon, c’est trois disciplines en une : la nage, le vélo et la course pour un effort total d’au moins 2h minimum. Patrick Demoucelle s’est fixé l’objectif de réussir cet exploit en indoor, devant un huissier qui devra homologuer l’exploit. Ses proches seront également présents pour l’encourager dans son garage à Kraainem. Ce ‘DO-IT” (distance olympique indoor triathlon) est une initiative de la Demoucelle Charity, la fondation de Patrick et de son épouse, qui soutient la recherche scientifique afin de trouver un remède.

Il s’entraîne désormais depuis un an, et son message est fort : “Continuer à contrôler ses rêves, même si on ne contrôle plus son corps.”

► Reportage de Gilles Joinau, Nicolas Scheenaerts et Laurence Paciarelli