Pas de direct mais un cortège festif : la Zinneke Parade revient dans les rues de Bruxelles et sur BX1

BX1 et Bruzz ne pourront malheureusement pas vous proposer leur habituel direct télévisé de la Zinneke Parade, ce samedi.

Après quatre années d’absence, la Zinneke Parade réinvestira le centre de Bruxelles ce samedi 14 mai sur le thème “Trompe l’œil”, choisi en 2020 par les Bruxellois. Cette édition avait été annulée à l’époque en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

109 partenaires, 115 artistes et 1 150 participants sont attendus ce week-end pour cette parade festive qui traversera le centre-ville dès 15h00 via la Grand-Place, la rue des Éperonniers, la rue du Lombard, la place Saint-Géry et la place de la Bourse, où une action finale sera prévue vers 17h30.

Comme lors de chaque édition de la Zinneke Parade, les médias régionaux BX1 et Bruzz étaient prêts à vous faire vivre cet heureux cortège dans les rues bruxelloises grâce à une couverture dans les deux langues. Un studio-bus devait ainsi s’installer sur le piétonnier du centre, comme les précédentes années. Malheureusement, aucune solution n’a pu être trouvée avec les autorités pour permettre cette installation.

BX1 et Bruzz ne produiront donc pas de retransmission télévisée en direct de la Zinneke Parade. Mais nos équipes seront bien présentes pour vous faire vivre cet événement bruxellois : nos reportages et articles seront à découvrir ce samedi sur notre site BX1.be et en télévision dans Le 18h.

Photo : Zinneke Parade