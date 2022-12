Parlement bruxellois : le mouvement Agora demande de baisser les revenus des députés

Dans un contexte de difficultés économiques croissantes pour la population, le mouvement citoyen a introduit une proposition de résolution au parlement bruxellois visant à diminuer de minimum 5% les indemnités parlementaires, rapporte-t-il dans un communiqué.

S’appuyant sur un mouvement déjà lancé à la Chambre et aux niveaux fédéral et régionaux en faveur d’une diminution des salaires des ministres, Agora.brussels “invite les membres du Parlement bruxellois à participer aux efforts financiers imposés aux citoyen·ne·s.”

130.000 euros par an

Le monde politique est aujourd’hui trop éloigné des conditions de vie des citoyens, argue Agora.brussels. L’indemnité des députés bruxellois tourne en moyenne autour de 130.000 euros brut par an, montant qui inclut les frais forfaitaires. Les revenus varient en fonction des fonctions spéciales, mais en moyenne les indemnités brut s’élèvent à 10.000 euros, 7700 imposables, et 2300 de forfaits de frais non fiscalisés. Soit autour de 6000 euros net. Alors que “le revenu moyen est de 15 444 euros par an. Cette déconnexion entre les décideurs politiques et le reste de la population s’amplifie d’autant plus avec la crise financière.”, assure Agora.

D’autant que, ajoute le mouvement citoyen, au vu l’enquête qui vise aujourd’hui le parlement européen, les salaires élevés ne vaccinent pas contre la corruption. Les économies ainsi réalisées pourraient être redirigées vers des aides en temps de crise et à la participation citoyenne.

Pour Agora.brussels, lutter contre les écarts de salaires entre mandataires et citoyens, c’est militer pour un système politique plus “équitable et inclusif“. “Le député Agora.brussels, Pepijn Kennis est rémunéré au salaire médian bruxellois. Le surplus de salaire sert à financer l’Assemblée Citoyenne Bruxelloise, mise en place par Agora.brussels, et à défrayer les citoyen·ne·s tiré·e·s au sort.

Rédaction