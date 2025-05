Parlement bruxellois : la fusion des zones de police sera débattue en commission en juin

La commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois débattra le 17 juin de la fusion des zones de police de la Région-capitale, a indiqué mardi la présidente de la commission Aline Godfrin.

Le sujet sera sur la table des députés bruxellois avant le dépôt du projet de réforme annoncé dans ce sens par le ministre fédéral de l’Intérieur, Bernard Quintin (MR) annoncé pour l’été. A Bruxelles, la commission précitée a assisté mardi matin à la présentation de deux propositions de résolution diamétralement opposées sur le sujet, l’une de Groen, favorable à la fusion, et l’autre, fermement opposée, venant de DéFI et soutenue d’emblée par le PS.

D’ici le 17 juin, les membres de la commission souhaitent pouvoir entendre les chefs de corps de la zone unique d’Anvers, et de Bruxelles-Ixelles, ainsi que les auteurs de l’étude de l’université de Gand sur le sujet. Soulignant que la proposition des Verts néerlandophones avait été déposée avant l’annonce du projet fédéral, Stijn Bex (Groen) a insisté sur le l’importance de débattre de la manière d’organiser la fusion de la manière la plus efficace pour les Bruxellois. Mais il faut impérativement des moyens financiers en plus pour la sécurité dans la capitale et veiller à amplifier la police de proximité dans les quartiers. Sur ce point, il a été rejoint par Cécile Jodogne. Mais l’élue amarante, soutenue par Marc-Jean Ghyssels (PS) a jugé que la réforme envisagée par l’Arizona soulevait des préoccupations précisément quant à la proximité policière, la répartition des ressources financières et humaines, et en termes d’implications institutionnelles. “Les gens veulent savoir si la fusion des zones de police va permettre l’arrêt des tirs de Kalachnikov dans nos rues. Si on écoute le procureur général de Bruxelles, la fusion n’est certainement pas la priorité… Le ministre N-VA Jan Jambon a déclaré lors d’une interview à la presse francophone être en accord avec les propos de celui-ci selon lesquels le plus urgent demeure l’opérationnel, la lutte contre la criminalité et non pas la réforme des structures”, a-t-elle dit.

