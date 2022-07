Panne d’aiguillage : le trafic des trains fortement perturbé autour de Bruxelles-Nord et Midi

La circulation des trains a été interrompue durant une quarantaine de minutes sur l’axe bruxellois.

Le trafic des trains vers et depuis la capitale belge et sur la jonction Nord-Midi a été interrompu vendredi entre 10h15 et 10h55, indique le porte-parole d’Infrabel Frédéric Petit. La cause de cette interruption est une défaillance d’un poste d’aiguillage et du système de signalisation.

La circulation a pu reprendre entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi vers 10h55, “mais le trafic reste perturbé”, prévient la SNCB. Des retards et des suppressions de trains sont encore possibles durant la journée.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Benoît Doppagne