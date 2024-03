Opération Arc-en-Ciel : 110 tonnes de vivres récoltés

C’était la 70e édition.

Pour la 70e édition de l’opération “Arc-en-Ciel”, quelques 110 tonnes de vivres ont été récoltés. Ceux-ci permettront à plus de 18.000 enfants et jeunes belges défavorisés de profiter de vacances et de loisirs en 2024.

“Malgré les augmentations importantes des produits alimentaires et sanitaires qui touchent les budgets des ménages, les donateurs de Bruxelles et Wallonie ont été très généreux. La solidarité s’est jouée à tous les niveaux : écoles, mouvements de jeunesse, délégué·es de région et leurs équipes, permanents et partenaires“, explique Arc-en-Ciel par voie de communiqué.

La rédaction – Photo : Arc-en-Ciel