L’association Orig-Ami lance un appel aux tentes et aux sacs de couchage pour les sans-abris

L’association Orig-Ami recherche 500 tentes et un même nombre de sacs de couchage pour équiper les personnes dormant dans la rue, annonce-t-elle vendredi dans un communiqué. Celle-ci est connue pour avoir développé des tentes en carton pour les sans-abris. Un appel aux dons est d’ailleurs aussi lancé afin de pouvoir réaliser de nouvelles tentes à partir de carton recyclé et qui se montent à la manière d’un origami.

Ces tentes sont particulièrement adaptées au milieu urbain et sont distribuées à Bruxelles et Charleroi notamment. Elles sont faciles à monter et à démonter, et offrent une isolation thermique et sonore ainsi qu’un peu d’intimité aux sans-abris, explique l’association. “C’est du carton recyclé et recyclable qui présente une certaine endurance en cas de pluie. Il relâche bien l’humidité dès qu’il y a du vent“, détaille Xavier Van der Stappen, qui a lancé le concept Orig-Ami il y a sept ans.

“Le carton n’est cependant pas adapté à toutes les situations et dans d’autres villes, comme Namur ou Liège, où les sans-abris s’installent à proximité de cours d’eau notamment, des tentes minute ordinaires conviennent mieux“, ajoute-t-il. À la sortie de festivals cet été, l’association est ainsi parvenue à mettre la main sur une centaine de tentes et de sacs de couchage. Ce matériel a été distribué aux bénéficiaires en collaboration avec une dizaine d’ONG. Orig-Ami est encore à la recherche de tentes usagées.

L’organisation a constaté que le nombre de SDF augmente d’année en année. “Depuis le Covid, nous comptons chaque année mille sans-abris supplémentaires à Bruxelles“, ajoute M. Van der Stappen. Pour un total de 7.000 actuellement dans la capitale, selon ses estimations. Outre Bruxelles et les villes wallonnes, le Grand-Duché de Luxembourg et quelques municipalités du nord de la France ont été aidés par Orig-Ami.

Belga – Photo : Belga