Ommegang: le Sablon replonge en 1549 avec un “Village et Marché Renaissance”

Ce mercredi et vendredi soir, la Grand-Place remonte en 1549 pour l’Ommegang. Ce spectacle reconstitue l’entrée de Charles Quint à Bruxelles. À cette occasion, le Sablon se transforme lui aussi avec un village médiéval, des chevaliers et des joutes.

Un “Village et Marché Renaissance” est installé au Sablon du mercredi 1er au samedi 4 juillet, dès midi, “afin de partager avec les petits et les grands, les modes de vies et produits d’antan, le tout dans une ambiance d’époque“, selon les organisateurs.

Les visiteurs peuvent y découvrir l’escrime historique, la joute équestre, mais aussi manger comme à l’époque : plus de 30 marchands sont là pour régaler le public avec diverses spécialités gourmandes à savourer sur place ou à emporter, ainsi qu’une sélection de produits et créations artisanales

Bart Van Loo et Fred Jannin invités d’honneur, le Japon mis en avant

Pas moins de 1.200 participants costumés, dont une centaine issus de l’aristocratie belge, évoqueront une nouvelle fois la présentation de Charles Quint et de son fils, l’infant Philippe (futur Philippe II), dans la capitale des Pays-d’en-Bas en 1549. Le cortège historique démarrera du Sablon vers 20h40 pour rejoindre la Grand-Place.

L’écrivain et historien flamand Bart Van Loo et l’auteur de bandes dessinées Fred Jannin seront les invités d’honneur alors que le Japon sera particulièrement mis en avant, ont annoncé jeudi les organisateurs lors d’une conférence de presse.

Cette année encore, le journaliste de RTL Belgium Thomas de Bergeyck revêtira les habits du maître de cérémonie, tandis que l’actrice flamande Janelle Vanes et l’humoriste flamand Bert Kruismans décriront les différentes composantes du cortège, respectivement en néerlandais et en anglais. Le Héraut (porteur de messages) sera incarné par Bart Van Loo et le dessinateur Fred Jannin croquera les plus beaux moments de la soirée qui seront projetés sur des écrans géants.

À la suite de la participation de l’Ommegang à l’exposition universelle d’Osaka en 2025, le Japon sera mis à l’honneur cette année dans le cadre des 160 ans de relations bilatérales avec la Belgique.

Avant chacune des deux représentations, les spectateurs auront le privilège de découvrir un avant-spectacle inédit célébrant la culture japonaise: traditions ancestrales, arts, musique et performances emblématiques.

Avec Belga

■ Reportage de Marine Hubert et Morgane Van Hoobrouck.