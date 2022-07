Olivier Willocx sur le survol de la capitale : “Le gagnant du développement de l’aéroport, c’est surtout Bruxelles”

Olivier Willocx, le CEO de Beci était l’invité de Jean-Jacques Deleeuw dans + d’Actu, ce jeudi.

Nombreux sont les Bruxellois accablés par les nuisances sonores engendrées par l’aéroport de Bruxelles. Pour l’administrateur délégué de la Chambre de Commerce de Bruxelles (Beci), la bonne décision doit être prise par la concertation, mais il ne faut pas oublier les avantages de l’aéroport pour Bruxelles : “On voit bien les conséquences qu’a pu avoir la fermeture partielle de notre aéroport, notamment sur l’avenir de Bruxelles. Il faut savoir un moment ce qu’on veut. Le grand gagnant du développement de l’aéroport, c’est surtout Bruxelles, sur sa fonction internationale” réagit Olivier Willocx.

Autre sujet abordé au cours de cet entretien : la réforme des pensions. Selon Olivier Willocx, “tout le monde a l’air d’être plutôt déçu, ça veut dire probablement que c’était le meilleur accord possible“. Le CEO de Beci estime cependant que cette mesure ne suffira pas : “On n’a pas réformé en profondeur les pensions“. “La vraie question qu’on a, et on va en rediscuter avec les syndicats et Bernard Clerfayt, c’est comment on va faire remonter le taux d’emploi” a affirmé Olivier Willocx. Selon lui, il faudra faire un plan avec le gouvernement pour atteindre les 80% de taux d’emploi à Bruxelles, “et on en est bien loin” dit-il. L’enjeu est, selon lui, important pour l’avenir de la Région.

■ Une interview de Jean-Jacques Deleeuw