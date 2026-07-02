Olivier Willocx sur le Foyer anderlechtois: “De temps en temps, un scandale, c’est bien. Ca nous rappelle comment on doit se comporter”

Olivier Willocx, député bruxellois MR, était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Ce jeudi, Marcela Gori (MR) et Lotfi Mostefa (PS) seront entendus à 9h30 et 13h30 par la commission d’enquête sur les irrégularités au Foyer anderlechtois. La première, Marcela Gori, est la vice-présidente du Foyer anderlechtois, désignée à la mi-juin présidente ad interim suite à un Conseil d’administration – sans les socialistes – qui a suspendu temporairement le deuxième, Lotfi Mostefa. Qui, avec le PS, conteste légalement cette décision et se dit toujours président du Foyer.

Mais depuis le début de la commission d’enquête, de nombreuses critiques fusent quant à son organisation. Malgré tout, pour le député libéral Olivier Willocx, cette commission a le mérite de questionner la place des politiques dans l’attribution des logements sociaux. “Au niveau des politiques, ce qui est intéressant, c’est qu’il y a un chemin qui se fait en se disant ‘Mais en fait, ce qui se fait dans certaines communes se fait peut-être aussi dans d’autres…’ Cette espèce de culture du rôle du politique par rapport à la question du contrôle administratif ou d’opérateur, je pense que c’est utile pour tout le monde, c’est un peu une thérapie de couple en se disant ‘qu’est ce qu’on a le droit de faire en tant que politique ?’ On a une charte de déontologie et un certains nombres de règles à respecter. Mais de temps en temps, un scandale, c’est bien. Car ça nous rappelle à nous tous comment on doit se comporter par rapport aux choses“, explique le député libéral.

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