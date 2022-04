Olivier Maingain sur le “brainstorm national”

Donner la parole aux citoyens pour faire évoluer la démocratie belge est une bonne nouvelle pour le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain (DéFI), invité dans +d’Actu.

Depuis aujourd’hui, une plateforme en ligne est accessible pour tout citoyen qui souhaite partager ses idées sur l’évolution de la démocratie belge et ses structures. Différents thèmes sont abordés, comme celui du “rôle du citoyen, les droits fondamentaux, l’organisation des autorités, le fonctionnement du parlement et du gouvernement…“ (Belga). Chaque thème se clôt sur deux questions : comment feriez-vous cela ? Et pourquoi choisissez-vous cela ?

Une parole citoyenne nécessaire, selon Olivier Maingain. “Les réformes de l’État ont été menées de façon très éloignée des attentes des secteurs concernés, que ce soit dans le secteur du social, de la santé ou de l’enseignement et de la recherche scientifique. Tous disent, on a subi une réforme de l’État et particulièrement la sixième qui est bien inefficace par rapport à nos attentes“.

Jusqu’au 5 juin, les citoyens belges vont pouvoir partager leurs avis sur “unpayspourdemain.be”. Par la suite, cette consultation servira à l’élaboration d’une nouvelle réforme de l’État après les élections de 2024.

Mais pour le Bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, cette plateforme en ligne n’est pas suffisante. “Je regrette un peu les modalités pratiques, je trouve que de laisser un délai jusqu’au 5 juin, c’est un peu court. Avant de répondre, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des moments de confrontation, de rencontre, avant de répondre à un questionnaire. Ce n’est pas un questionnaire sur la qualité d’un produit, c’est l’avenir de ce pays“.

Vers une possible réforme de l’État ?

Pour le Bourgmestre, cette possible réforme doit viser un objectif principal : redonner un sens à ce pays. Et pour ce faire, il propose plus de solidarité dans différents secteurs, mais aussi plus de liens entre les Wallons et les Bruxellois francophones.

“Je crois que ce pays a encore un sens si on accepte des formes de solidarité renforcées dans des domaines essentiels. Notamment tout ce qui touche à la sécurité d’existence, le social, la santé... ” Pour le bourgmestre, il ne faut pas avoir peur de donner plus d’autonomie dans certains domaines et il suggère que les francophones se rassemblent afin “d’être plus fort“. “Il y a des domaines où on sera plus fort en termes de masse budgétaire et de capacité d’actions pour être efficace au service des citoyens“.

■ Camille Paillaud / Une interview de Fabrice Grosfilley