Olivier Maingain : “MR et Engagés au fédéral, ça sera 50 nuances d’abandons francophones”

Olivier Maingain (Défi) craint qu’une alliance du MR et des Engagés avec la N-VA au fédéral ne signifie un recul des intérêts des Belges francophones. “MR et Engagés ça sera sans doute 50 nuances d’abandons francophones”, a-t-il affirmé dans “Face à Buxant” sur RTL-TVI.

Les négociations en cours en vue de la formation d’un gouvernement fédéral semblent s’orienter vers une alliance entre la N-VA, le CD&V, Vooruit, le MR et Les Engagés. Une coalition “Arizona” est en tous cas la piste privilégiée à court terme par l’informateur Bart De Wever. La N-VA a fait partie d’une coalition dirigée par Charles Michel (MR) à l’échelon fédéral entre 2014 et 2018. “L’expérience de la N-VA au pouvoir, nous l’avons déjà connue. Nous verrons très vite de quelle nature sera le projet économique, social et sociétal de la future majorité“, a commenté Olivier Maingain.

Ce dernier dit attendre les partenaires francophones sur des dossiers cruciaux comme le survol nocturne de Bruxelles. “Est-ce que vous croyez un seul instant que la N-VA va travailler contre les intérêts de la Flandre?“, a lancé le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. Le dossier du ring autour de la capitale montre le contraire, selon lui. Olivier Maingain a confirmé qu’un rapprochement entre Défi et Les Engagés avait été en discussion, un temps. Mais il n’a pas laissé planer le doute. “Je les connais depuis longtemps et ce n’a jamais été le parti du courage francophone“, a-t-il estimé. “Ce sont des partis qui vous disent une chose et qui font le contraire le lendemain des élections. Je ne ferai jamais partie de ces partis girouette, ce n’est pas mon style.” L’ancien président de Défi reproche aux Engagés et au MR leur tolérance à l’égard de la N-VA. Jan Jambon dans le gouvernement de Charles Michel a été “le pire ministre de l’Intérieur” en affaiblissant la lutte contre la grande criminalité et en démembrant la police judiciaire fédérale, a-t-il fait valoir. “Aujourd’hui, si la mafia s’est implantée si durablement en Belgique, c’est en grande partie la faute de ces gouvernements qui ont désinvesti en matière de Justice. C’est le résultat de choix politiques qui ont été faits par la N-VA et on a laissé faire.”

Belga