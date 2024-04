Olivier Maingain a remis son rapport sur l’espace francophone : “On doit donner plus de responsabilité aux communes et aux provinces”

Alors qu’il avait été désigné “facilitateur entre francophones”, par le gouvernement bruxellois, Olivier Maingain (DéFI) vient finalement de rendre son rapport, pour lequel il se félicite d’avoir rencontré de nombreux acteurs de terrains. Sa conclusion n’a pas changé, et il reste contre une régionalisation des compétences. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Les acteurs de terrains rencontrés par le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Olivier Maingain seraient unanimes : “Ils sont en attente d’une plus grande efficacité en termes de gestion publique, et une plus grande coopération entre les différents niveaux de pouvoirs, ainsi qu’une simplification des procédures administratives”, explique-t-il.

Aucun grand bouleversement institutionnel ne ressort de son rapport, mais plutôt un manque de dialogue, et de rencontres entre politique, administratif etc… “Il faut que des ministres se mettent à la même table. Et réunir les ministres Wallons et Bruxellois francophones, pour parler ensemble des dossiers communs”.

Olivier Maingain prône une plus forte décentralisation de l’enseignement officiel. “On pourrait confier davantage de responsabilité aux communes et aux provinces, qui sont plus réactives”, explique-t-il. Il n’est pas question de supprimer Wallonie Bruxelles Enseignement pour autant, mais de limiter son importance. “On la garderait pour un rôle résiduel, pour les communes qui ne voudraient pas s’inscrire dans la décentralisation”.

De son rapport, émane que la majorité des secteurs s’oppose à la régionalisation. “Cela diffuse la masse budgétaire, il faut payer plus de fonctionnaires, alors que l’argent pourrait aller directement au secteur concerné. C’est beaucoup d’argent perdu, alors qu’on pourrait faire de la rationalisation.”

■ Interview d’Olivier Maingain (DéFI), bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, au micro de Fabrice Grosfilley