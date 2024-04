“Olista”, le premier centre interdisciplinaire pour les victimes de violences intrafamiliales a été inauguré

“Olista”, le premier centre interdisciplinaire destiné aux victimes de violences intrafamiliales (VIF) de la capitale, a été inauguré lundi matin par la Région bruxelloise. Initiée par la secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des chances Nawal Ben Hamou et implémentée par Safe.brussels, cette structure coordonnera l’action des différents acteurs impliqués et assurera ainsi une prise en charge holistique, axée sur les besoins des victimes.

Le projet Olista assurera un soutien juridique, psycho-social, administratif et médical. Exclusivement de seconde ligne dans un premier temps, ce centre tentera de créer une synergie entre les différents professionnels impliqués dans la prise en charge des victimes afin de permettre une prise en charge la plus continue possible.

“Ce centre multidisciplinaire a pour vocation de gérer les dossiers de femmes victimes de violences intrafamiliales les plus problématiques, dans le but de les orienter au mieux vers les acteurs compétents et tenter de résoudre leur situation dramatique“, a expliqué Nawal Ben Hamou.

Véritable plateforme de mise en réseau priorisant les besoins des victimes, Olista permettra par exemple la mise en commun de données, de ressources, ainsi que de locaux. Campé à Molenbeek-Saint-Jean, le centre est notamment équipé de deux salles d’entretien, d’une salle de concertation de cas et de bureaux.

“Concrètement, nos partenaires – qu’il s’agisse du parquet de Bruxelles, de la police, des cellules EVA, des maisons médicales, etc. – pourront faire appel à nous pour coordonner les dossiers de VIF par lesquels ils sont dépassés. Nous analyserons le cas, déterminerons les besoins concrets de la victime et définirons quel partenaire mobiliser pour l’aider au mieux“, a précisé Anita Biondo, chargée de projet auprès de safe.brussels et coordinatrice du centre Olista.

Dans un second temps, la Région souhaiterait transformer le centre pour qu’il puisse également se doter d’un service de première ligne et ainsi accueillir directement les victimes de VIF.

Belga – Photo : Belga Image