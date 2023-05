Nuisances sonores : Brussels Airport propose des mesures pour limiter les vols de nuit

Brussels Airport Company, l’exploitant de l’aéroport de Zaventem, souhaite traiter les vols de nuit de manière plus stricte, ce qui permettrait d’éviter environ 10% de ces vols.

Cette baisse représenterait quelque 1.500 trajets nocturnes en moins chaque année, a déclaré mercredi le CEO de l’aéroport, Arnaud Feist.

Pas toucher au plafond légal

M. Feist a souligné qu’il ne voulait pas toucher au plafond légal du nombre de créneaux horaires de nuit, fixé à 16.000 par an. En revanche, il a l’intention de prendre des mesures plus strictes à l’encontre des vols qui ne disposent pas d’une telle plage horaire (soit une autorisation d’atterrir ou décoller la nuit) mais qui décollent ou atterrissent quand même à Brussels Airport entre 23h00 et 06h00.

Pour M. Feist, cette proposition constitue d’ailleurs “un signal fort adressé aux riverains pour leur montrer que nous tenons compte de leurs doléances“. Plus précisément, les décollages après 23h00 sans tranche horaire nocturne prévue seraient interdits. Actuellement, les avions, par exemple, retardés peuvent décoller après 23h00 à condition de présenter une raison valable. Cela ne serait donc plus possible.

Les vols atterrissant à l’aéroport de Bruxelles pendant la nuit sans créneau dédié se verraient quant à eux infliger une amende. “Nous avons calculé qu’il y aurait ainsi 1.500 à 1.600 vols de nuit en moins par an“, a insisté M. Feist. Ces vols ne disparaîtraient pas, mais “les compagnies aériennes devront s’assurer qu’ils partent avant 23h00“, a complété le patron de l’aéroport.

L’exploitant a récemment transmis sa proposition au ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). C’est la Direction générale du transport aérien (DGTA) qui peut mettre en place une telle mesure. Début avril, le ministre a promis une proposition – plus large que la problématique des vols de nuit – avant la trêve estivale pour résoudre le problème des nuisances sonores générées par l’aéroport national.

avec Belga