Nuisances aériennes: Berchem-Sainte-Agathe rejoint l’action en justice de la Région bruxelloise

Le conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe a décidé, à l’unanimité, de rejoindre l’action en cessation environnementale que la Région de Bruxelles-Capitale s’apprête à introduire contre l’utilisation intensive de la piste 07L de l’aéroport de Bruxelles-National ainsi que contre les modalités de calcul des normes de vent.

La commune estime que les nuisances sonores subies par les habitants du nord-ouest de Bruxelles sont devenues insupportables. Depuis novembre 2025, la piste 07L est utilisée de manière intensive pour les atterrissages. Selon les autorités communales, certains jours, entre 200 et 300 avions survolent la zone à basse altitude, à raison d’un passage toutes les deux à trois minutes, du petit matin jusqu’au milieu de la nuit.

►A lire | Nuisances des avions : la commune de Schaerbeek engage une action en justice contre l’État belge

Berchem-Sainte-Agathe souligne également qu’en avril 2026, 96 % des atterrissages sur cette piste ont enfreint l’arrêté bruit de la Région bruxelloise. Pour la commune, l’utilisation de la piste 07L ne présente donc plus un caractère exceptionnel, alors que les pistes 25L et 25R sont censées être privilégiées.

L’action en justice vise aussi à remettre en cause les règles de calcul du vent qui déterminent le choix de la piste d’atterrissage. La commune reproche aux autorités fédérales d’avoir modifié ces critères au cours des dernières années, notamment en abaissant le seuil de déclenchement, en anticipant les changements de piste et en prenant en compte la vitesse maximale du vent plutôt que sa vitesse moyenne. Un mode de calcul déjà invalidé par une cour d’appel.

Ce n’est pas la première fois que Berchem-Sainte-Agathe engage des démarches judiciaires sur ce dossier. La commune rappelle être intervenue dans les actions intentées par la Région en 2014 et 2016, lesquelles ont abouti à la condamnation de l’État belge par ordonnance en février 2025. Elle a également participé au recours ayant conduit à l’annulation du permis d’environnement de l’aéroport.

►Revoir | Moins de 20% des amendes bruxelloises contre les nuisances des avions encaissées

Pour le bourgmestre Christian Lamouline, cette nouvelle procédure s’inscrit dans la continuité de ce combat. “Les habitants de Berchem-Sainte-Agathe subissent ces nuisances depuis trop longtemps et l’État belge ne respecte pas les décisions de justice qui lui imposent d’agir. Ce soir, nous franchissons une étape supplémentaire : nous poursuivons nos discussions avec le Fédéral et nous rejoignons la Région.”

Rédaction