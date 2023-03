Procès des attentats de Bruxelles : “Le témoignage des victimes est un moment très important”

A partir de ce lundi, la cour d’assise entendra les témoignages des victimes. “C’est un moment très important, que les victimes attendent, mais qu’elles redoutent aussi, car elles vont être confrontées aux accusés.”, explique Olivia Venet, avocate de l’association Life 4 Brussels, dans Bonjour Bruxelles.

“Les victimes sont là pour raconter ce qu’elles ont vécu au moment des faits mais aussi leur vécu depuis lors.” : leur parcours physique, psychologique, les hospitalisations, le traumatisme, les problèmes d’indemnisation.

“Je pense que ce qui est très important c’est que les accusés soient présents et les entendent.”, insiste l’avocate. L’un d’entre eux, Mohammed Abrini, a indiqué qu’il serait présent. Cette confrontation demande-t-elle une préparation ? “Chaque victime est différente, chacune a son parcours, mais il est évident que c’est une énorme source d’angoisse de s’exprimer devant les accusés.” Seule la présidente de la cour posera des questions aux victimes.

“Un pas vers la reconstruction”

Six ans après les faits, ce moment permettra-t-il de tourner la page ? “C’est une étape dans un long parcours, qui permettra aux victimes d’avancer mais il est difficile quand on a vécu un traumatisme pareil de pouvoir tourner la page. Mais on apprend à vivre avec. C’est un pas de plus vers la reconstruction et la libération.”, a conclu Olivia Venet.

►Olivia Venet, avocate de l’association Life 4 Brussels, dans Bonjour Bruxelles ce lundi

