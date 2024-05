Nouvelle étape en vue de la création d’un futur pôle artistique à Molenbeek

Le gouvernement bruxellois a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour la gestion, la coordination et la dynamisation du futur pôle de production artistique et de création “Manchester – Birmingham” à Molenbeek-Saint-Jean.

La Société d’Aménagement urbain (SAU) et Bruxelles Facilities sont en charge de la bonne exécution de cet Appel. Ces bâtiments situés rue de Manchester et rue de Birmingham, à proximité du canal, accueillaient jadis la célèbre raffinerie Graeffe. Ils appartiennent à la Région bruxelloise et font l’objet d’une occupation temporaire dans l’attente de la finalisation de leur reconversion.

Selon le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) ils accueilleront à terme des équipements productifs de type culturel, artistique et créatif ainsi que des infrastructures et des équipements connexes (locaux administratifs, salle polyvalente, résidences d’artistes…).

► Revoir| Le site “Manchester” à Molenbeek futur pôle culturel, artistique et créatif

La SAU pilote le redéveloppement de l’ensemble de cet ancien site industriel suivant les objectifs fixés par la Région. D’après le ministre-président bruxellois, afin de gérer, coordonner et dynamiser le futur pôle de production; le gouvernement bruxellois a décidé de solliciter un partenaire extérieur. Les termes de l’Appel à Manifestation d’Intérêt viennent d’être arrêtés par le gouvernement bruxellois, a-t-il précisé vendredi par voie de communiqué.

► Le chantier du futur pôle culturel, artistique et créatif Manchester démarrera d’ici l’été

Le rôle du partenaire sera de sélectionner et coordonner les futurs occupants afin d’assurer un concept cohérent en termes de vision du site, et ce, en bonne coordination avec le comité de pilotage. Il organisera et garantira également la bonne gestion du site. “Cette décision est un nouveau pas en avant dans la mise en place de ce pôle. A terme, celui-ci offrira des surfaces de travail à près de 100 personnes. Il répond à un besoin et à la volonté de la Région de combler les déficits existants en matière d’infrastructures publiques et de réduire les fractures urbaines entre quartiers. Ce projet d’envergure régionale contribuera à dynamiser le territoire du canal”, a commenté le ministre-président.

Belga