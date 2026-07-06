Nouveau stade de l’Union au Bempt: avis favorable sous de nombreuses conditions

La commission de concertation réunie le 30 juin concernant le projet de nouveau stade de la Royale Union Saint-Gilloise au Bempt, à Forest, a émis un avis favorable majoritaire sous de nombreuses conditions.

Publié sur le site internet de la commune de Forest, cet avis de 51 pages est soutenu par la Direction de l’Urbanisme et la Direction du Patrimoine culturel d’urban.brussels ainsi que par Bruxelles Environnement. La commune de Forest s’est abstenue, tandis que la commune d’Uccle a émis un avis minoritaire défavorable.

Le projet prévoit la construction d’une enceinte de 15.881 places sur le site du Bempt, accompagnée d’un réaménagement des espaces publics et des infrastructures sportives voisines. La majorité de la commission estime notamment que le stade constitue un équipement d’intérêt collectif, que les dérogations urbanistiques sont justifiées par le contexte, que le projet respecte les principes du bon aménagement des lieux et qu’il répond aux besoins d’une infrastructure conforme aux normes de l’UEFA.

L’avis favorable reste toutefois assorti de nombreuses exigences. La commission demande notamment des garanties supplémentaires en matière de mobilité, de stationnement, de réduction des nuisances sonores, de gestion des eaux, de protection de la biodiversité et de sécurité avant toute délivrance du permis.

La commune de Forest, propriétaire des terrains concernés, justifie son abstention par sa position arrêtée de longue date dans ce dossier. Elle rappelle attendre des garanties sur les risques d’inondation, la mobilité, les nuisances pour les riverains, la relocalisation des infrastructures sportives communales et un engagement budgétaire de la Région pour les aménagements publics liés au projet.

La commune d’Uccle a, pour sa part, émis un avis minoritaire défavorable. Elle estime notamment que les incidences sur la mobilité et l’environnement restent insuffisamment évaluées et que le site de l’ancien complexe Audi aurait dû être davantage étudié comme alternative au Bempt.

Belga