Nouveau ce 1er juin : le permis sera retiré à partir d’un 1,2 gr d’alcool

L’alcool au volant est désormais plus sévèrement puni. C’est une nouveauté qui entre en vigueur ce 1er juin. Un taux d’alcool d’1,2 gr par litre de sang entraînera immédiatement un retrait de permis de 15 jours. Avant, c’était 1,5 gr et demi.

En Belgique, la tolérance zéro n’est pas d’application en matière d’alcool au volant, que ce soit en voiture ou à vélo. Le taux d’alcool maximal autorisé est fixé à 0,5 gramme d’alcool par litre de sang, ce qui équivaut à une ou deux bières ou verres de vin.

Le conducteur coupable d’ivresse au volant s’expose à des sanctions, dont la sévérité dépendra de son imprégnation alcoolique. Plus celle-ci est élevée, plus l’amende sera salée. L’automobiliste peut se voir infliger jusqu’à 16.000 euros d’amende et une déchéance du droit de conduire.

Une mesure appréciée par l’institut Vias : “C’était totalement inadmissible que jusqu’à hier, on puisse encore rouler avec 1,5 gr et s’en tirer avec une sanction financière et pas de retrait de permis“, regrette Benoît Godart, porte-parole.

Pour lui, c’est un pas dans la bonne direction, mais on aurait pu aller plus loin en retirant le permis à partir de 0,8 gr.

La rédaction avec Belga – Photo : Belga Image