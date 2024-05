Nos Pilifs a 40 ans : “Cela a été une aventure extraordinaire”

La Ferme Nos Pilifs est née il y a 40 ans dans le nord de Bruxelles. Depuis, l’entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap a bien changé, elle s’est considérablement développée. Etienne Duquenne, le responsable des métiers verts à la ferme, y travaille depuis les débuts. il était l’invité du 12h30.

Quand le projet voit le jour dans les années 80, il part de rien, se souvient Etienne Duquenne. Benoît Ceysens et Nelly Filipson, à l’initiative du projet, ont réalisé que le nord de Bruxelles présentait des failles dans l’accueil de jeunes personnes en situation de handicap, “et ils ont démarré dans une vieille maison prêtée par la Ville de Bruxelles, avec des moyens très limités.” L’ambiance est alors très familiale, “on était cinq ou six au début, on est 190 aujourd’hui. Le parcours est impressionnant, cela a été une aventure extraordinaire.”

A l’époque de la création, il y a très peu d’entreprise de travail adapté (ETA) et il y avait un réel besoin de créer ces entreprises qui pouvaient offrir un travail valorisant à des personnes nécessitant plus d’encadrement, explique Etienne Duquenne. Nous sommes dans les années 80 et les activités de la ferme se limite à tondre la pelouse et tailler des haies, avec un petit potager et un cabanon où écouler des productions encore limitées. “De fil en aiguille, on a créé des métiers pour répondre à la demande des personnes porteuses de handicap.”

Les activités se sont fortement diversifiées, “mais toujours dans un esprit de respect des besoins de l’entreprise et des travailleurs.”

Pour Etienne Duquenne, cette expérience a été profondément riche et formatrice . “C’est un enrichissement quotidien, c’est du partage et c’est un échange pemanent entre travailleurs, collègues. Et des métiers qui ont énormément de sens : social environnemental et d’ouverture sur le public. C’est un endroit de ressourcement permanent.” .

