Nombreux vols avec violences à la gare de Boondael: la police lance un appel à témoins

Entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mars 2024, un groupe de jeunes – entre 16 et 19 ans – a commis de nombreux faits de vols avec violences et d’extorsions dans la gare de Boondael à Ixelles et dans ses environs. Les auteurs ont été arrêtés mais la police lance ce mercredi un appel à témoins.

Les auteurs sont âgés entre 16 et 19 ans et s’expriment en français. Ils agissaient par groupe de 2 à 5 personnes, Les victimes étaient abordées par le groupe et sous la menace, les auteurs réclamaient le GSM, le portefeuille et les objets de valeurs des victimes. Quand les victimes refusaient, elles étaient menacées à l’aide d’un couteau ou d’une arme à feu et agressées physiquement.

En mars 2024, les auteurs ont été arrêtés.

Dans le cadre de cette enquête, la police recherche des personnes qui auraient été victimes de ces individus entre le mois d’octobre 2023 et le mois de mars 2024. Il est aussi demandé aux personnes qui auraient déposé plainte dans une autre zone de police que celle de Bruxelles-Capitale/Ixelles et de Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem, de se manifester auprès des services de police.