Nicolas Van Nuffel : “Le dérèglement climatique est bien là”

“Regarder la vérité en face”, c’est ce que demande la coalition climat à nos dirigeants. Pour en parler, Jim Moskovics et Murielle Berck recevaient dans le 12h30 Nicolas Van Nuffel, le président de la coalition climat.

“La “vérité”, c’est que le dérèglement climatique est là. On l’a dit, on l’a crié, on l’a hurlé pendant des années qu’il fallait agir, sinon il arriverait. Et aujourd’hui, le dérèglement climatique est bien là. On le voit avec les inondations, les sécheresses ou encore les incendies“, commente Nicolas Van Nuffel.

Mais pour le président de la coalition climat, il n’est pas trop tard pour agir. “Chaque dixième de degré va compter, on doit absolument éviter de dépasser les 1,5 degré. Donc, il est encore temps d’agir, c’est pour ça qu’on sera dans la rue ce dimanche“. Une grande marche pour le climat est en effet organisée ce dimanche dans les rues de Bruxelles pour l’ouverture de la COP, le grand sommet mondial pour le climat.

S’il salue les efforts qui ont déjà été fournis ces dernières années, il reste beaucoup à faire, souligne Nicolas Van Nuffel. Et cela passe notamment par la prise de conscience de la classe politique. “Il a fallu attendre des années pour obtenir un accord international pour le climat – c’est l’accord de Paris, obtenu en 2015. L’étape suivante a été de se battre pour avoir un niveau d’ambitions plus élevé. C’est pour ça qu’on était descendu dans la rue il y a cinq ans, de façon très régulière. Et on a gagné grâce à la mobilisation citoyenne. On a obtenu que l’Europe se fixe comme objectif d’avoir une société décarbonnée au plus tard en 2050 – ce qui, soyons honnête, est trop tard. Mais le problème, maintenant, c’est qu’il faut entrer dans le vif du sujet. Il faut faire de la transition “juste” : une société sans pétrole, sans gaz, sans charbon,. Il faut que ça soit la colonne vertébrale du politique. Mais ça, on ne le sent pas encore aujourd’hui. Le climat est souvent traité comme le sujet des ministres du climat. Alors que tous les ministres devraient être ministre du climat.”

Rédaction