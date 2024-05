Neuf nouveaux noms pour Couleur Café

Neuf artistes s’ajoutent à l’affiche du festival de musiques du monde et urbaines Couleur Café, annoncent mercredi l’organisation dans un communiqué. Kabola, Jesse Royal ou encore Julian Marley rythmeront la 33e édition de l’événement, qui se tiendra du 28 au 30 juin à Bruxelles

Vendredi, Couleur Café accueillera les musiciens bruxellois de Kabola et leur rumba des temps modernes. L’artiste jamaïcain Jesse Royal et ses textes imprégnés de soul, en hommage au reggae roots, résonneront également dans le parc d’Osseghem, au pied de l’Atomium. Les sonorités afrobeats et hip-hop de Blaqbonez, talent prometteur de la scène musicale nigériane, leur feront écho.

La fête se prolongera avec Buruntuma, un des talents phares de la scène nocturne afro-house de Lisbonne. La première journée de festival se terminera avec les sonorités latines et reggae de Julian Marley, descendant du légendaire Bob Marley.

Dimanche, le collectif O.B.F avec les pionniers dub Iration Steppas offriront une dose sur-vitaminée de techno-dub et de reggae aux festivaliers. Suivra dans cette même veine, le prodige français de l’electro dub, JAEL. La DJ Paula Tape fera également danser la foule au son de ses mix electro dance.

Enfin, la plateforme hip-hop Niveau4 fera son retour avec une nouveauté. Le concept né au sein de Couleur Café en 2016 mettra à présent en avant des artistes émergents de notre région, pour la plupart déjà reconnus à l’international, dans le but de propulser leur renommée à Bruxelles, expliquent l’organisation. Hulk Van JMF, Tawsen, Mavee, Geekoo, Miss Angel, Yung Mavu et Ekany constituent les sept artistes de cette nouvelle édition. L’affiche du samedi reste pour sa part inchangée, mais compte déjà des noms tels que Ferre Gola, Busy Signal, Action Bronson, Cristale et Odumodublvck.

Belga – Photo: BX1