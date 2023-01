Neder-over-Heembeek : deux individus recherchés par la police pour un vol à main armée

Le mardi 20 septembre 2022 à 16h35, un vol à main armée a été commis par deux individus dans un magasin situé rue François Vekemans à Neder-over-Heembeek, explique la police fédérale dans un avis diffusé à la demande du parquet de Bruxelles.

Les deux braqueurs entrent dans le commerce et se dirigent directement vers le comptoir. Le premier auteur pointe un pistolet sur le caissier et le menace, alors que le second saute par-dessus le comptoir. Le premier frappe l’employé au visage avec le canon de son arme et exige la caisse. Pendant ce temps, le second dérobe les marchandises placées derrière le comptoir.

Le premier malfrat fait le tour, rejoint son complice et se sert directement dans la caisse. Ensuite ils contraignent l’employé à les accompagner pour se rendre dans le bureau. Arrivés devant la porte, l’employé explique que l’accès au bureau est sécurisé et qu’il n’est pas en mesure de pouvoir l’ouvrir. Les auteurs quittent finalement le commerce en emportant leur butin et prennent la fuite en s’encourant.

Le 1er individu est de corpulence mince, il a la peau mate et pourrait être âgé entre 18 à 25 ans.

Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de training noir de marque Nike avec une bande horizontale au niveau des mollets, d’une veste noire à capuche et de baskets blanches.

Le 2e individu est de corpulence sportive, il a la peau noire et serait également âgé entre 18 à 25 ans.

Au moment des faits, il portait un pantalon de sport noir, une veste noire à capuche et des chaussures de sport foncées de marque « New Balance ». Il portait des bagues dorées à ses doigts.

E. V. – Photo : Police fédérale