Natagora : les papillons de jardin plus nombreux selon le recensement de juillet

L’association Natagora a demandé aux Belges qui disposent d’un jardin de recenser les papillons vu dans leur espace vert tout au long du mois de juillet.

L’association de défense de la nature Natagora a démarré en juillet un grand recensement des papillons de jardin. Les Belges disposant d’un jardin étaient invités à sortir pour recenser les papillons aperçus dans leur pelouse. Selon le premier décompte effectué par Natagora, 2 772 jardins ont été enregistrés en Wallonie et à Bruxelles durant ce mois. Et les premiers résultats font état d’une année “correcte” pour les papillons dans les jardins.

Six espèces différentes ont ainsi été observées en moyenne dans chaque jardin, indique l’association. “L’impression d’ensemble est celle d’une année correcte pour les papillons de jardin, contrairement à ce que l’on observe pour les espèces en réserves naturelles”, commente Anna Weiserbes, biologiste chez Natagora. “Cela est peut-être lié à des conditions météo favorables à l’observation, le temps chaud et ensoleillé ayant sans doute encouragé les participants à s’attarder au jardin”, avance-t-elle comme explications plausibles. Natagora rappelle d’ailleurs qu’un fauchage tardif des jardins permet de maintenir le nectar des fleurs disponibles et de conserver des zones de refuge pour les papillons.

“Des données précieuses”

L’association se veut toutefois prudente quant à ces chiffres, expliquant que les papillons restent vulnérables aux phénomènes climatiques extrêmes et que les populations d’insectes fluctuent d’une année à l’autre. “Ces données sont précieuses, car elles portent sur des habitats, les jardins des particuliers, auxquels nos experts ont difficilement accès et sur des espèces plus communes que celles qu’ils étudient généralement”, ajoute Anna Weiserbes.

Cette année, les piérides, les fameux papillons blancs, sont à nouveau les plus nombreux devant le tircis et le petit nacré.

Et en Région bruxelloise plus précisément ? Natagora indique qu’aucune statistique géographique n’est prévue dans ce recensement : “Nous y travaillons pour le futur”, nous indique Anna Weiserbes. “Mais quelle que soit la taille du jardin, même à Bruxelles et même si vous ne voyez qu’un seul papillon, vous pouvez le recenser sur le site de Natagora !”, ajoute-t-elle. Les données des derniers jours de juillet peuvent ainsi toujours être enregistrées sur le site durant la première semaine d’août.

Elle précise toutefois que le recensement de papillons à Bruxelles n’est “pas un bio-indicateur” aussi important que le recensement des oiseaux, dont la surveillance est menée par Natagora en collaboration avec Bruxelles Environnement.

Gr.I. – Photo : Natagora/Gilbert Delveaux