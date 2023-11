Natagora lance la campagne “sans nature, sans abri” incitant à protéger la biodiversité

L’association de protection de la nature Natagora a lancé lundi sa campagne “sans nature, sans abri” afin d’alerter sur la disparition des habitats naturels. En 30 ans, 60% des effectifs des oiseaux des plaines agricoles et 22% des oiseaux forestiers ont disparu au sud du pays en raison de la raréfaction de leurs milieux naturels.

Cette campagne, diffusée en radio, via les journaux et les affiches en rue, rappelle que “la nature est notre maison à tous”. “Une nature en bon état de conservation, diversifiée, libre d’évoluer, est essentielle à la survie de l’ensemble du vivant et des humains en particulier“, souligne Natagora. “Autrement dit, il ne s’agit pas ici de sauver telle ou telle espèce menacée, mais de rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Que protéger la biodiversité, c’est prendre soin de ce qui nous nourrit, nous habille, nous soigne et nous procure tant de plaisir et d’apaisement dans nos vies surchargées.“

■ Gilles Cogneau, porte-parole de Natagora, au micro de Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier

Belga