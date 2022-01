Mypension.be bat un nouveau record de visites sur son site internet

2.487.028 personnes, c’est le nombre de visiteurs uniques qui ont consulté le site mypension.be à travers la Belgique en 2021, soit 30% en plus par rapport à 2020.

Cette hausse s’explique par “la notoriété de mypension.be qui augmente chaque année“, peut-on lire dans un communiqué de presse. Mais aussi par une plus grande familiarité de la population avec les moyens de connexion sécurisés comme itsme ou l’eID.

71% des utilisateurs ne sont pas encore pensionnés

71% de l’ensemble des utilisateurs ne sont pas encore pensionnés. 24% perçoivent une pension de retraite et/ou une GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées), alors que 3% reçoivent un autre type de pension ou d’allocation du Service Pensions et 2% avaient une demande de pension en cours d’examen.

Toucher de nouveaux utilisateurs

Le site a “encore beaucoup de potentiel pour toucher de nouveaux utilisateurs dans certains segments de la population“, relève le service fédéral, étant donné que “seulement 19% des salariés et 10% des indépendants se sont connectés à mypension.be“.

L’outil est plus populaire auprès des personnes ayant une carrière mixte : 47% des citoyens et citoyennes ayant une carrière comme indépendant et fonctionnaire se sont connectés au site en 2021.

La tranche d’âge la plus représentée parmi les internautes était celle des 56-65 ans (33% des visiteurs du site). L’outil attire néanmoins de plus en plus de jeunes. Par rapport à 2020, les visiteurs de moins de 25 ans ont augmenté de plus de 150% et ceux de 26 à 35 ans de plus de 50%.

Des changements prévus sur le site

Cette année verra également des changements dans le simulateur, qui permettra de calculer l’impact sur le montant de la pension en cas de passage au statut d’indépendant ou d’une adaptation de la carrière en tant qu’indépendant. L’outil va aussi intégrer la possibilité d’introduire une demande de pension, alors que jusqu’ici il fallait se rendre sur un autre site web.

“Ceci permettra de centraliser l’ensemble des démarches tout en les simplifiant“. “Les citoyens doivent savoir où ils en sont en matière de droits de pension et comment ceux-ci se constituent au cours de leur carrière. Une plus grande confiance dans nos pensions passe par une meilleure connaissance et une plus grande transparence de notre système“, souligne la ministre fédérale des Pensions, Karine Lalieux, citée dans un communiqué.

Mypension.be permet de consulter toutes sortes d’informations sur la pension légale et complémentaire, et également de simuler son départ à la retraite, en découvrant la date théorique du début de la pension et le montant accordé en l’état actuel des choses.

Y. Mo. avec Belga – Photo et graphique : Mypension.be