Mustii préface son nouvel album sur BX1 : “Il était temps que je revienne à la musique”

Ce vendredi sort “It’s happening now”, le deuxième album du chanteur bruxellois Mustii.

Le chanteur était invité sur le plateau de 18h pour s’exprimer à quelques heures de la sortie officielle de ce nouvel album. “Le premier album est sorti fin 2018, cela fait trois ans. Il était temps que je revienne à la musique, puis j’en avais envie“, explique-t-il. “Il y avait surtout le sujet de l’album que je voulais absolument traiter. Cela grandissait dans mon esprit, il fallait absolument que je le traite d’une manière ou d’une autre. Donc c’était le moment et le confinement a accéléré les choses“.

Ce nouvel album aborde des thématiques très fortes et très personnelles telles que la schizophrénie de l’oncle du chanteur qui l’a fort marqué lorsqu’il était enfant. “C’est presque un tabou dans la famille. Faire un album là-dessus permet d’ouvrir des portes et de dialoguer. L’idée n’est pas non plus de rentrer dans les détails de la vie de mon oncle, mais de parler de quelqu’un qui était un peu hors norme et qui avait une vision différente du monde. C’est aussi un hommage que je lui fais“.

■ Interview de Mustii au micro de Camille Tang Quynh dans le 18h