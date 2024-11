Movember : l’Institut Jules Bordet lance une campagne dédiée à la santé masculine

En novembre, l’Institut Jules Bordet, faisant partie de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B) lance une campagne pour sensibiliser à la santé masculine, intitulée “Bordet met le paquet”.

Cette initiative vise à briser les tabous entourant les cancers masculins, incitant les hommes à parler ouvertement de leur santé physique et mentale. En effet, les cancers touchant les hommes, notamment celui de la prostate, du testicule ou de la vessie restent des sujets évités. Mais l’Institut rappelle qu’un diagnostic précoce est crucial : plus un cancer et détecté tôt, meilleures sont les chances de rémission.

En Belgique, le cancer de la prostate est le plus courant et concerne plus de 12 500 nouveaux cas par an. La détection commence à partir de 50 ans, avec des examens comme le dosage du PSA et des échographies ciblées.

L’H.U.B se distingue par ses techniques avancées, telles que la biopsie ciblée par voie transpérinéale et les traitements par ultrasons focalisés de haute intensité. Des méthodes innovantes comme l’IRM-Linac offrent également des traitements radiothérapeutiques plus efficaces avec moins d’effets secondaires.

La campagne de Movember rappelle à tous que la santé masculine mérite d’être discutée et que des soins personnalisés et adaptés sont disponibles. “Ensemble, levons le voile sur ces maladies et encourageons les hommes à prendre soin de leur santé.”

E.D – Photo : HUB