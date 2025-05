Mort de Yacine M’Rabet : Michaël Pindeville est condamné à 19 ans et Ahmed El Battouti à 24 ans de prison

La cour d’assises de Bruxelles a condamné, vendredi en début de soirée, Michaël Pindeville à 19 ans de prison et Ahmed El Battouti à 24 ans de prison. Elle a par ailleurs prononcé pour les deux condamnés une mise à disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) pour une durée de 10 ans. Les deux jeunes hommes ont été reconnus coupables, jeudi, d’avoir frappé et torturé Yacine M’Rabet en mars 2022 à Bruxelles, causant la mort de celui-ci.

Juges et jurés ont rappelé, dans leur arrêt, “l’extrême gravité des faits” dont se sont rendus coupables les deux condamnés. Ils ont fait preuve “de barbarie et de sauvagerie, causant à la victime des souffrances graves et cruelles durant un long laps de temps, sans aucune pitié pour celle-ci. Ils n’ont laissé aucune chance à la victime, déjà fragilisée par des agressions antérieures“, précise l’arrêt. “Ils ont porté atteinte au droit humain le plus fondamental, le droit à la vie”. Leurs actes impliquent “une nécessaire réprobation sociale“.

Juges et jury ont retenu des circonstances atténuantes pour Michaël Pindeville, à savoir l’influence qu’Ahmed El Battouti avait sur lui et ses regrets “qui paraissent sincères“. Par contre, ils n’en ont retenu aucune dans le chef d’Ahmed El Battouti. Ils ont encore tenu compte, pour déterminer les peines, de l’attitude des deux jeunes hommes après les faits et de leur personnalité. Michaël Pindeville, âgé de 22 ans, n’a montré “aucune remise en question jusqu’à ses premiers aveux“, ont-ils mentionné, et il a fait preuve de “manque d’empathie” en s’empressant de “faire disparaître les preuves” de l’agression. Quant à Ahmed El Battouti, âgé de 20 ans, il a révélé des tendances très importantes “à la transgression malgré des capacités de discernement abouties“. Il est parvenu à tromper ses parents et les magistrats de la jeunesse, ont retenu juges et jurés. Et en violant la victime, “il a eu la volonté de l’humilier“, ont-ils souligné.

Michaël Pindeville et Ahmed El Battouti ont torturé et battu à mort Yacine M’Rabet, âgé de 46 ans, le 8 mars 2022 dans son appartement rue des Visitandines à Bruxelles, au cœur des Marolles. Les deux auteurs ont avoué être des vendeurs de drogue et s’en être pris à cet homme pour un litige lié à un trafic de stupéfiants.

Yacine M’Rabet jouait le rôle de “nourrice” pour des trafiquants de drogue. Il mettait son appartement à leur disposition comme lieu de stockage, en échange de quelques doses de cocaïne. Les stupéfiants y étaient enfermés dans un coffre-fort dont seuls les “gérants” du trafic avaient les codes.

Le 8 mars 2022, ses agresseurs lui ont brûlé les parties génitales avec un fer à repasser et un chalumeau artisanal. Le quadragénaire a été aspergé d’ammoniac, frappé à coups de pied et de poing ainsi qu’avec une bonbonne de gaz et une barre en métal. Il a également été sodomisé avec ce dernier objet. Yacine M’Rabet a été descendu sur le trottoir par ses tortionnaires et laissé pour mort. Il a été emmené à l’hôpital inconscient et y est décédé deux jours plus tard.

