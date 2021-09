Monde de la nuit : le secteur pourra rouvrir dès le 1er octobre avec le Covid Safe Ticket

Après des mois de fermeture pour cause de pandémie de coronavirus, les boîtes de nuit vont pouvoir rouvrir à compter du 1er octobre prochain moyennant le recours au Covid Safe Ticket pour leurs clients, a décidé vendredi le comité de concertation.

Ce sont des images que l’on avait presque oubliées, pourtant dès le premier octobre, le monde la nuit accueillera à nouveau des fêtards. Et le secteur se prépare à l’instauration du Covid Safe Ticket. “La solution nous convient parce qu’on est un lieu de fête où il n’y a pas de distanciation, ou on ne reste pas assis“, explique Sasha Lacroix, co-manager et responsable communication au Spirito.

Alors, à l’approche de cette reprise, travaux, aménagements et rangements sont de rigueurs. Mais pour certains établissements, c’est la recherche de personnel qui pose problème. “Ça n’a pas été évident, mais les équipes sont en train d’être finalisées. La crise sanitaire n’a pas fait du bien à tout le monde… Certains ont senti le besoin de changer de métier, mais on fait avec ce que l’on a et on avance“, explique Nicolas Bordier, manager du Mirano.

Avec Belga – Photo : BX1

■ Un reportage de Camille-Flora Damanet, Nicolas Scheenaerts et Pierre Delmée.